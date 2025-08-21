Sema e parceiros coletam amostras na região do Teles Pires e Alto Paraguai em agosto para análise de balneabilidade A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está realizando a campanha de balneabilidade em 41 locais este ano. Em agosto, a...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está realizando a campanha de balneabilidade em 41 locais este ano. Em agosto, a coleta está sendo realizada nos municípios de Barra do Garças, Matupá, Colíder, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Nortelândia e Diamantino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a qualidade das águas para banho!

Leia Mais em Momento MT: