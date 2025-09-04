Sema e PM apreendem pescado irregular na Transpantaneira Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e policiais militares da 1ª Companhia de Polícia Militar de Chapada dos...

Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e policiais militares da 1ª Companhia de Polícia Militar de Chapada dos Guimarães apreenderam nesta quarta-feira (3.9), 12,7 kg de pescado irregular em um veículo na Estrada Parque Transpantaneira, no município de Poconé. O motorista teve o veículo S-10 apreendido e foi conduzido à Delegacia de Polícia. O infrator terá ainda que efetuar o pagamento de multa no valor de R$ 6.273,00. A apreensão foi efetuada após denúncia recebida pela equipe de inteligência do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental.

Saiba mais sobre essa apreensão e as consequências para o infrator consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: