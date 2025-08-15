Sema e Polícia Militar realizam operação após denúncias de crimes ambientais em área de preservação em Novo Mundo A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Guarantã do Norte, em ação conjunta...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Guarantã do Norte, em ação conjunta com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar de Barra do Bugres, realizou nesta quinta-feira (14.8) uma operação de fiscalização ambiental no Assentamento Araúna, no município de Novo Mundo. A ação foi realizada em atendimento a um ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte, destacando a máxima urgência para a operação, devido às denúncias recebidas sobre crimes ambientais na região.

