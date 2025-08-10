Sema firma mais de 500 acordos para recuperação de áreas degradadas no primeiro semestre A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) firmou 568 termos de compromisso para recuperação de aproximadamente 7.744 hectares...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) firmou 568 termos de compromisso para recuperação de aproximadamente 7.744 hectares em áreas de reserva legal e 819 hectares em áreas de preservação permanente, no primeiro semestre deste ano. Os 8.563 hectares que deverão ser recuperados equivalem a quase 300 vezes o tamanho da área da Arena Pantanal, em Cuiabá.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: