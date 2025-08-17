Sema habilita Marcelândia para emissão de licenças e fiscalizações ambientais
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) oficializou, na última semana, a habilitação do município de Marcelândia para exercer...
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) oficializou, na última semana, a habilitação do município de Marcelândia para exercer ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização. Dos 142 municípios mato-grossenses, 60 já possuem unidades descentralizadas da gestão ambiental. Saiba mais sobre essa importante conquista para o município e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) oficializou, na última semana, a habilitação do município de Marcelândia para exercer ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização. Dos 142 municípios mato-grossenses, 60 já possuem unidades descentralizadas da gestão ambiental.
Saiba mais sobre essa importante conquista para o município e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: