Sema instala sensores para monitoramento da qualidade do ar em mais seis municípios A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) iniciou o processo de instalação de sensores de material particulado para o monitoramento...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) iniciou o processo de instalação de sensores de material particulado para o monitoramento da qualidade do ar. Os equipamentos têm o objetivo de intensificar o monitoramento durante o período de estiagem e das emissões oriundas de queimadas e incêndios florestais, que podem agravar a qualidade do ar devido a condições atmosféricas desfavoráveis à dispersão dos poluentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a qualidade do ar em sua região!

Leia Mais em Momento MT: