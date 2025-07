Momento MT |Do R7

Sema lança “CAR Digital 2.0 em Campo” e irá até os municípios esclarecer dúvidas sobre as funcionalidades do sistema A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) lançou o projeto “CAR Digital 2.0 em Campo” e irá até os municípios polos para esclarecer...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) lançou o projeto “CAR Digital 2.0 em Campo” e irá até os municípios polos para esclarecer as dúvidas dos produtores rurais e dos responsáveis técnicos que atuam na regularização ambiental sobre as funcionalidades do sistema.

