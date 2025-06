Sema lança Sistema de Logística Reversa nesta segunda-feira (30) A Secretaria de Estado de Meio Ambiente lançará o Sistema de Logística Reversa (SISREV-MT) nesta segunda-feira (30.6), no auditório... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 13h57 ) twitter

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente lançará o Sistema de Logística Reversa (SISREV-MT) nesta segunda-feira (30.6), no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), às 15 horas, A plataforma foi cedida gratuitamente à Sema-MT pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e será a ferramenta oficial para que responsáveis prestem informações de logística reversa no estado.

