Sema lançará Sistema de Logística Reserva nesta segunda-feira (30)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente lançará, nesta segunda-feira (30.6), o Sistema de Logística Reversa (SISREV-MT), que será a ferramenta oficial para a consolidação das informações prestadas pelos responsáveis por sistemas de logística reversa no estado. O lançamento será no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), em Cuiabá, às 15 horas, com a participação de representantes de instituições públicas, setor produtivo, entidades gestoras, operadores logísticos, cooperativas, associações e municípios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o lançamento do SISREV-MT!

Leia Mais em Momento MT: