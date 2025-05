Sema realiza operações em Nova Xavantina e baixada cuiabana contra pesca predatória A Coordenadoria de Fiscalização de Pesca da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com apoio da Polícia Militar, realizou operações... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h27 ) twitter

A Coordenadoria de Fiscalização de Pesca da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com apoio da Polícia Militar, realizou operações em Nova Xavantina e na baixada cuiabana contra pesca predatória, na última semana. Em Nova Xavantina a equipe de fiscalização apreendeu pescados e petrechos de pesca durante patrulhamento fluvial no rio das Mortes. O infrator foi multado em R$20,3 mil e conduzido à Delegacia do município, na ação que contou com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) e da 32ª Cia Independente de Polícia Militar de MT.

