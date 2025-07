Momento MT |Do R7

Sema realiza soltura de animais em reserva ecológica no município de São José do Rio Claro A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou nesta quarta-feira (2.7) a soltura de um lobete, mais conhecido como cachorro...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou nesta quarta-feira (2.7) a soltura de um lobete, mais conhecido como cachorro do mato, e de um jabuti, na Reserva Cunhataí Porã, no município de São José do Rio Claro. O novo lar dos dois animais abrange mais de três mil hectares de floresta intacta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a fauna silvestre!

Leia Mais em Momento MT: