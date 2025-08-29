Logo R7.com
Sema realiza soltura de Gavião-do-rabo-branco após cuidados veterinários em Sorriso

A Secretaria de Estado e Meio Ambiente (Sema-MT) fez a soltura de uma ave conhecida como Gavião-do-rabo-branco, na manhã desta sexta...

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado e Meio Ambiente (Sema-MT) fez a soltura de uma ave conhecida como Gavião-do-rabo-branco, na manhã desta sexta-feira (29.8), no município de Sorriso. A ave sofreu um atropelamento na BR-163, região próxima ao Pará, há alguns dias e agora teve alta do tratamento médico veterinário.

