Sema reforça ações no interior com doação de veículos aos municípios A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) adquiriu 14 veículos por meio do Fundo Amazônia que serão entregues aos municípios...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) adquiriu 14 veículos por meio do Fundo Amazônia que serão entregues aos municípios para reforçar as ações na área ambiental. A primeira doação foi destinada ao Projeto Água para o Futuro, que atua na preservação e recuperação de nascentes no município de Alta Floresta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: