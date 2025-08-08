Sema reforça ações no interior com doação de veículos aos municípios
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) adquiriu 14 veículos por meio do Fundo Amazônia que serão entregues aos municípios para reforçar as ações na área ambiental. A primeira doação foi destinada ao Projeto Água para o Futuro, que atua na preservação e recuperação de nascentes no município de Alta Floresta. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT:
