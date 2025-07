Semáforo é instalado na rodovia Mário Andreazza Sistema com botoeira permitirá que o próprio pedestre acione o sinal para interromper o tráfego, possibilitando travessias mais seguras... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Sistema com botoeira permitirá que o próprio pedestre acione o sinal para interromper o tráfego, possibilitando travessias mais seguras e organizadas. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio das Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e Viação e Obras, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (Sinfra-MT), informa a implantação de um novo sistema semafórico com botoeira para pedestres na rodovia Mário Andreazza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura firma convênio com Senac para melhorar atendimento ao cidadão

Bianca Biancardi curte dia com Mavie sem a mãe da menina: ‘Dia de salão e passeio’

PM prende dupla por tráfico de drogas e apreende 62 porções de entorpecentes em Cuiabá