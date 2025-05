Semana da Enfermagem é celebrada com programação especial nas unidades de saúde da Capital A Semana da Enfermagem está sendo celebrada com uma programação especial em várias unidades de saúde de Cuiabá, as ações estão sendo...

A Semana da Enfermagem está sendo celebrada com uma programação especial em várias unidades de saúde de Cuiabá, as ações estão sendo promovidas pela Secretaria Adjunta de Atenção Secundária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa é alusiva ao Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio, e valoriza também os técnicos de enfermagem, que compõem a maior parte da força de trabalho da saúde no país.

