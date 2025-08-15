Semana da Mulher na Política encerra programação com palestras e debates sobre liderança feminina
A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social, promoveu ao longo desta semana a Semana da Mulher na Política, uma programação especial que integrou as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.
