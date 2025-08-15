Semana da Mulher na Política encerra programação com palestras e debates sobre liderança feminina A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social, promoveu ao longo desta...

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social, promoveu ao longo desta semana a Semana da Mulher na Política, uma programação especial que integrou as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre a importância da liderança feminina na política!

Leia Mais em Momento MT: