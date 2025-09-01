Logo R7.com
Semana da Pátria tem início com ato cívico em frente ao Paço Municipal

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Semana da Pátria em Sorriso teve início nesta segunda-feira (1º), com os alunos da Escola Municipal Ivete de Lourdes Arenhardt participando do momento cívico realizado em frente ao Paço Municipal. A atividade marcou a abertura da programação que seguirá até o dia 7 de setembro.

