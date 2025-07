Semana de visitas técnicas valoriza agricultura familiar em Várzea Grande A agenda foi marcada por visitas técnicas a diversas comunidades rurais e assentamentos do Município, onde os técnicos prestaram orientações... Momento MT|Do R7 05/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 05/07/2025 - 10h57 ) twitter

A agenda foi marcada por visitas técnicas a diversas comunidades rurais e assentamentos do Município, onde os técnicos prestaram orientações sobre manejo, adubação, sistemas de irrigação e associativismo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) encerrou mais uma semana intensa de atividades ao lado de técnicos da Empaer e do Senar-MT com um objetivo claro: fortalecer a agricultura familiar de Várzea Grande, valorizando o trabalho dos pequenos produtores e promovendo o desenvolvimento sustentável no campo.

