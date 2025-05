Momento MT |Do R7

Semana do MEI oferece capacitações e serviços gratuitos em mais de 70 municípios de Mato Grosso Ação será promovida pelo Sebrae/MT de 26 a 30 de maio, com oficinas, palestras, atendimentos empresariais e incentivo à formalização...

Ação será promovida pelo Sebrae/MT de 26 a 30 de maio, com oficinas, palestras, atendimentos empresariais e incentivo à formalização

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a Semana do MEI!

Leia Mais em Momento MT: