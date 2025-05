Semana do MEI: Sebrae/MT auxilia os empreendedores na regularização de pendências tributárias Cuiabá amplia os atendimentos para regularização dos Microempreendedores Individuais (Mei’s) durante a ‘Semana do MEI’, que é realizada...

Cuiabá amplia os atendimentos para regularização dos Microempreendedores Individuais (Mei’s) durante a ‘Semana do MEI’, que é realizada, desde segunda-feira (26) e segue até sexta (30), na Praça da República, região central. O mutirão de atendimento já faz parte do calendário anual do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT) e já está na 16ª edição. O objetivo da ação é orientar os empreendedores para regularização fiscal e declaração de rendimentos que precisa ser feita até o dia 31 de maio.

