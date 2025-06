Momento MT |Do R7

Semana do Meio Ambiente destaca papel da Defesa Civil e ações de sustentabilidade A Semana do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento...

A Semana do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, é uma ação de grande relevância para a conscientização e mobilização da população em prol da preservação ambiental. Realizada no Centro Sebrae de Sustentabilidade, o evento reúne especialistas, servidores públicos, estudantes e a sociedade civil em uma programação diversificada voltada à reflexão sobre os desafios e soluções ambientais na capital mato-grossense.

Para mais detalhes sobre as atividades e a importância do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: