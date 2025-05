Semana do Trabalhador reúne mais de 7 mil pessoas em três dias de festa

Momento MT |Do R7

A Semana do Trabalhador 2025, realizada para homenagear os trabalhadores diamantinenses, celebrou o seu último dia de festa neste sábado (03.05) e reuniu mais de 7 mil participantes ao longo dos três dias de evento. Idealizado pela Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco e Beto Dois a Um, o evento contou com uma programação gratuita e voltada a valorização daqueles que fazem a cidade acontecer.

