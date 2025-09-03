Semana Nacional da EPT terá participação de todos os estados Pela primeira vez desde que foi lançada, a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que ocorre em Brasília (DF) de 7... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 21h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h37 ) twitter

Pela primeira vez desde que foi lançada, a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que ocorre em Brasília (DF) de 7 a 9 de outubro, vai reunir projetos de instituições que ofertam educação profissional e tecnológica (EPT) de todos os estados e do Distrito Federal. O resultado final da seleção de projetos para mostra tecnológica foi divulgado nesta terça-feira, 2 de setembro. O evento é uma realização do Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec).

