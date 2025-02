Semana Pedagógica 2025 propõe discussão para melhora dos índices da aprendizagem Evento reúne gestores e coordenadores das 96 unidades escolares A Semana Pedagógica 2025, em Várzea Grande, que foi aberta com a presença... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento reúne gestores e coordenadores das 96 unidades escolares A Semana Pedagógica 2025, em Várzea Grande, que foi aberta com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), nesta segunda-feira, 27 no auditório da Unifacc/MT e vai reunir até o dia 29, profissionais da Educação, para as discussões sobre propostas de trabalho da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que promovam efetivamente a melhoria dos índices de aprendizagem dos alunos da rede municipal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a Semana Pedagógica!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados para diversos cargos na Educação

Primeira etapa da limpeza na ETA III é concluída com sucesso

Piloto luverdense de automobilismo conquista dois títulos em Interlagos