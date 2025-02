Semana Pedagógica em VG conhece projeto Colmeia do MPMT A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande – Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público, apresentou... Momento MT|Do R7 29/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande – Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público, apresentou a diretores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino de Várzea Grande, na abertura da Semana Pedagógica 2025 do município, na segunda-feira (27), os fundamentos e objetivos do “Projeto Colmeia – Gestão Patrimonial”, do Ministério Público de Mato Grosso. O objetivo do projeto é promover a consciência da importância da preservação do patrimônio público entre gestores e servidores, assim como junto à comunidade. Saiba mais sobre essa importante iniciativa consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Seplag realiza processo seletivo para contratação temporária de contador

PM e PRF recolhem 25 motocicletas irregulares em Rondonópolis

Governo monitora 42 municípios devido às chuvas em MT nesta quarta-feira (29)