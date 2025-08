Momento MT |Do R7

Semas realiza reunião para debater políticas públicas voltadas à população em situação de rua em Sorriso Na última terça-feira (05), membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação...

Na última terça-feira (05), membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a População em Situação de Rua (CIAMP RUA) de Sorriso se reuniram, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para debater políticas públicas voltadas à população em situação de rua no município.

Leia Mais em Momento MT: