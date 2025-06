Momento MT |Do R7

Semelhança entre Kaká e o filho de 16 anos impressiona em clique: ‘Kaká e Kaká!’ Kaká posou ao lado do filho, Luca Celico Leite, de 16 anos, após a final da Champions League e chamou atenção pela semelhança entre...

Kaká posou ao lado do filho, Luca Celico Leite, de 16 anos, após a final da Champions League e chamou atenção pela semelhança entre os dois. “Curtindo mais uma final do Champions League! Parabéns para Paris Saint-Germain”, escreveu o veterano ao posar com o jovem na Allianz Arena, na Alemanha.

