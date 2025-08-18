Logo R7.com
Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira...

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira (19), o 2º Seminário Parentalidade e Cuidado. O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão sobre a parentalidade – conceito entendido como o conjunto de responsabilidades e cuidados assumidos por quem exerce o papel de pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes.

