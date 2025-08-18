Seminário aborda questões relacionadas a parentalidade e cuidado
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira...
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira (19), o 2º Seminário Parentalidade e Cuidado. O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão sobre a parentalidade – conceito entendido como o conjunto de responsabilidades e cuidados assumidos por quem exerce o papel de pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes. Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados promove, nesta terça- feira (19), o 2º Seminário Parentalidade e Cuidado. O objetivo é promover um espaço de diálogo e reflexão sobre a parentalidade – conceito entendido como o conjunto de responsabilidades e cuidados assumidos por quem exerce o papel de pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes.Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante seminário!
Leia Mais em Momento MT: