Seminário discute desigualdades no acesso e revela perfil inédito dos frequentadores de atividades culturais

O Seminário Cultura Nas Capitais ocorre na quarta-feira (27.8), a partir das 13h45, no Auditório Otacílio Borges Canavarros, localizado no Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), em Cuiabá. O evento contará com a participação do Secretário Adjunto de Cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), Jan Moura, na mesa de debate Acesso à cultura nas capitais: desigualdade e diversidade. No Seminário serão divulgados os resultados inéditos da pesquisa Cultura nas Capitais, que mapeou os hábitos culturais em todas as capitais brasileiras. Por meio dela, pesquisadores, gestores públicos e demais interessados terão acesso a dados que indicam quais as preferências culturais dos moradores de Cuiabá. Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PM apreende 33 tabletes de maconha em zona rural do município de Várzea Grande

