Seminário discute financiamento para equidade na educação básica O Ministério da Educação (MEC) promoverá, na terça-feira, 2 de setembro, o seminário Financiamento e Gestão Financeira para a Equidade...

O Ministério da Educação (MEC) promoverá, na terça-feira, 2 de setembro, o seminário Financiamento e Gestão Financeira para a Equidade na Educação Básica, organizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi). Com transmissão ao vivo a partir das 9h pelo canal do MEC no YouTube, o encontro visa ampliar o debate público sobre aspectos históricos e práticos de como as políticas de financiamento da educação no Brasil podem promover avanços para equidade.

