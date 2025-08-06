Semob adia interdição na Av. Mato Grosso após diálogo com comerciantes A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a interdição na Avenida Mato Grosso, prevista para começar nesta quarta...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a interdição na Avenida Mato Grosso, prevista para começar nesta quarta-feira (06), foi adiada para a próxima segunda-feira (11). A decisão de estender a data de início das obras, que serão executadas pela Concessionária Águas Cuiabá, atende a pedidos dos comerciantes da região, em virtude da data comemorativa do Dia dos Pais. Além disso, o cronograma também foi reprogramado, e a previsão é que a interdição dure mais de 10 dias, até a finalização do serviço.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

