Semob anuncia liberação total do trânsito no viaduto da Avenida do CPA Após uma semana de intenso trabalho para corrigir problemas estruturais na cabeceira do viaduto, onde foram instaladas placas externas...

21/01/2025 - 12h07

