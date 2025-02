Semob anuncia nova interdição na avenida do CPA para obras

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana- Semob informa que, a partir desta quarta-feira (29), às 8h30, após o horário de pico da manhã, será realizada uma nova interdição de uma via da Avenida do CPA, próximo ao viaduto. A medida será para a execução de obras de recuperação da laje de transição da parte antiga do viaduto, sendo necessária para garantir a segurança dos motoristas, pois existe o risco de escoramento do solo durante os trabalhos.

