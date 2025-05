SEMOB disponibiliza WhatsApp para denúncias sobre trânsito na capital

Momento MT |Do R7

O Fiscalizap é o canal oficial de denúncias da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) de Cuiabá, destinado à população. Por meio do número de WhatsApp (65) 9 9235-6950, o cidadão pode comunicar infrações de trânsito e situações emergenciais que comprometem a mobilidade nas ruas e avenidas da capital. Além do Fiscalizap, também está disponível o número 118 do Ciosp, que recebe denúncias.

