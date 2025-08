Semob estuda mudanças em via do Parque Atalaia como medida de segurança A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) está avaliando adequações no trânsito da Avenida P, no bairro Parque Atalaia, para melhorar... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h38 ) twitter

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) está avaliando adequações no trânsito da Avenida P, no bairro Parque Atalaia, para melhorar a fluidez e a segurança viária. Na última terça-feira (5), um veículo na contramão acabou atropelando mãe e filha a caminho de uma creche. A mulher conseguiu subir na calçada, mas o veículo atingiu o carrinho de bebê. Segundo a proprietária de um supermercado na região, Ana Júlia, o tráfego é intenso e perigoso. “Aqui é muito movimentado, o fluxo do trânsito é intenso, ninguém respeita, ninguém para. Precisa de um semáforo urgente, senão vai rolar muito acidente ainda”, frisou. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das mudanças propostas para aumentar a segurança no trânsito! Leia Mais em Momento MT: Lucas do Rio Verde participa do Green Summit MT com foco em sustentabilidade, inovação e turismo gastronômico

