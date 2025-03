Momento MT |Do R7

Semob faz blitz educativa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realizou, na manhã deste sábado (8), uma blitz educativa com entrega de flores em homenagem...

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realizou, na manhã deste sábado (8), uma blitz educativa com entrega de flores em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Durante a ação, realizada na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, também foram feitas perguntas às mulheres sobre as dificuldades no trânsito, experiências e sugestões para melhorar a segurança viária.

