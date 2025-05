Semob homenageia as mães na programação do Maio Amarelo

Momento MT |Do R7

Durante o mês de maio, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), está promovendo a campanha Maio Amarelo, focada na conscientização e prevenção de acidentes no trânsito. Dentro dessa perspectiva de refletir sobre o cuidado com a vida, a programação chegou à Estação Alencastro, no centro da Capital, na sexta-feira (9), para homenagear um público que não dirige veículos, mas “dirige” a vida da família, ensinando, protegendo e compartilhando amor.

