Semob implanta novo semáforo e altera sentido da Rua Tangará da Serra no CPA 2 Já está em funcionamento o sistema semafórico no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tangará da Serra, no CPA 2. A implantação,...

Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h58 )

