Semob informa pontos de interdição em vias nesta terça-feira A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou os trechos viários que estarão interditados nesta terça-feira (26/08)...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou os trechos viários que estarão interditados nesta terça-feira (26/08) para obras de melhoria asfáltica, através da Prefeitura de Rondonópolis. A Av. Júlio Campos (na pista sentido Jardim Atlântico) estará fechada nesta data, das 05:00 até as 18:00, para aplicação de microrrevestimento, no trecho entre a rotatória da Av. Maria Soares de Paiva até a rotatória da Rua A-20/ Avenida Paulista/ Rua Guararapes, no bairro Sagrada Família.

