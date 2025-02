Semob inicia ação educativa de volta às aulas em vias da capital Com o início do ano letivo em algumas escolas da capital, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 13h28 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h28 ) twitter

Com o início do ano letivo em algumas escolas da capital, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), deu início à ação "Volta às Aulas" nesta segunda-feira (27). A equipe de agentes de trânsito esteve presente em unidades escolares no período da manhã, das 6h30 às 7h, e à tarde, das 12h30 às 13h, com o objetivo de orientar pais e responsáveis sobre a importância de práticas seguras no trânsito, uma vez que, o fluxo de veículos aumenta e muito nesse período, durante os horários de embarque e desembarque.

