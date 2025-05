Semob inicia campanha de conscientização para inibir acidentes de trânsito A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) iniciou na sexta-feira (2) as primeiras atividades do Maio Amarelo. Trata-se de uma campanha...

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) iniciou na sexta-feira (2) as primeiras atividades do Maio Amarelo. Trata-se de uma campanha para conscientizar motoristas a respeito das leis para evitar acidentes de trânsito. A ação foi realizada no período noturno na Acrimat (Associação dos Criadores de Mato Grosso), onde ocorre a Semana do Cavalo, com shows artísticos e praça de alimentação.

