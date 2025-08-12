Semob intensifica atuação em interdições da Av. Mato Grosso A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) intensificou a atuação nas interdições das pistas, meia via de cada lado, da Av...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) intensificou a atuação nas interdições das pistas, meia via de cada lado, da Av. Mato Grosso, em Cuiabá, em virtude das obras de drenagem realizadas pela Concessionária Águas Cuiabá. Iniciada na segunda-feira (11), a estimativa é de que as obras durem pelo período de 20 dias, no horário das 8h às 16h30, minimizando os transtornos aos condutores que utilizam a Av. Mato Grosso.

