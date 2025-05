Semob interdita dois cruzamentos da Avenida do CPA neste sábado A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) vai interditar dois trechos da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) vai interditar dois trechos da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) a partir das 9h deste sábado (11). As interdições ocorrerão na Avenida Desembargador Carlos Avalone, que dá acesso à Av. do CPA, e na Rua Júlio Domingos de Campos, via de entrada para o Centro Político Administrativo.

