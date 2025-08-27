SEMOB interdita ponte no Jardim Imperial por risco estrutural A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) informa que, por motivos de segurança viária, o tráfego de veículos foi totalmente...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) informa que, por motivos de segurança viária, o tráfego de veículos foi totalmente interditado na Avenida Um, no bairro Jardim Imperial, no trecho da ponte sobre o Córrego Moinho, que conecta os bairros Planalto/Itamarati ao Condomínio Belvedere II. A interrupção total teve início na manhã desta quarta-feira (27) e seguirá até que sejam adotadas as medidas necessárias para a recuperação ou reconstrução da estrutura.

