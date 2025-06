Semob orienta e organiza trânsito durante Parada do Orgulho LGBTQIA+ A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) prestará suporte no trânsito durante a realização... Momento MT|Do R7 14/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 13h36 ) twitter

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) prestará suporte no trânsito durante a realização do evento Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso, que está na 22ª edição. A programação acontecerá neste sábado, com concentração a partir das 12h, na Praça Ipiranga. Seguirá pela Av. 15 de Novembro e no semáforo da Praça Luís de Albuquerque, no Porto, entrará pela contramão até o estacionamento do Aquário Municipal, onde será um realizado um show. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento! Leia Mais em Momento MT: Operações Lei Seca resultam em 17 prisões e 61 autuações em Cuiabá

