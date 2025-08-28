Semob orienta rotas alternativas para evitar a lentidão na AV. do CPA e Av. Juliano Costa Marques Em virtude do avanço das obras do BRT, a Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida CPA) encontra-se parcialmente obstruída, ocasionando...

Em virtude do avanço das obras do BRT, a Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida CPA) encontra-se parcialmente obstruída, ocasionando lentidão no tráfego. As obras também estão impactando o trânsito na Avenida Juliano Costa Marques, na lateral do Shopping Pantanal. Para garantir a fluidez no deslocamento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas. Agentes de trânsito estão em campo para oferecer suporte na organização do fluxo.

