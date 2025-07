Semob prestigia evento em homenagem a 80 melhores motoristas A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), através da diretoria de transporte, participou nesta sexta-feira (25), da programação... Momento MT|Do R7 27/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 14h57 ) twitter

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), através da diretoria de transporte, participou nesta sexta-feira (25), da programação promovida pela empresa Rápido Transportes, alusiva ao Dia do Motorista. Na oportunidade, 80 motoristas sendo 40 da Rápido Transporte e 40 da Vpar receberam certificados de destaque por serem os melhores motoristas conforme medição de telemetria, parte deles no período da manhã e os demais a tarde. A homenagem contou com apresentações infantis do projeto Flauta Mágica, do bairro Jardim Vitória. Para saber mais sobre essa homenagem e a importância da telemetria no transporte público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Servidora da Saúde ministra webpalestra sobre hepatites virais

