Semob promove “Amigo da Rodada” durante Semana do Cavalo

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) desenvolverá uma vasta programação durante todo mês de maio voltada para a conscientização no trânsito. As iniciativas vão abranger desde o público infantil, com atividades lúdicas, ao público adulto, com palestras e utilização do etilômetro. Esse ano o “Maio Amarelo” traz o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”. A agenda de prevenções é mundial e, em Cuiabá, o lançamento acontecerá nesta sexta-feira (2), às 20h, na Acrimat, durante a Semana do Cavalo. Na oportunidade, a ação “Amigo da rodada” contará com conscientização da operação lei seca, com óculos simulador de embriaguez e etilômetro.

