Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Semsep instala sinalização obrigatória em novos pontos de dispositivos eletrônicos

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), iniciou nesta semana a instalação da sinalização obrigatória nos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), iniciou nesta semana a instalação da sinalização obrigatória nos novos pontos de dispositivos eletrônicos (lombadas), instalados na cidade. O coordenador da Guarda Municipal de Trânsito, Márcio Pires, frisa que a sinalização é passo fundamental para os dispositivos entrar em operação.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.