Semsep instala sinalização obrigatória em novos pontos de dispositivos eletrônicos
A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), iniciou nesta semana a instalação da sinalização obrigatória nos novos pontos de dispositivos eletrônicos (lombadas), instalados na cidade. O coordenador da Guarda Municipal de Trânsito, Márcio Pires, frisa que a sinalização é passo fundamental para os dispositivos entrar em operação.
