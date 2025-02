Senador e prefeito são atendidos por médico do PL em Várzea Grande Os correligionários do PL, o senador Wellington Fagundes e o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, foram atendidos pelo médico do PL...

Momento MT|Do R7 26/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 26/01/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share